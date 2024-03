Bank of East Asia Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of East Asia liegt bei 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bank of East Asia von 9,28 HKD mit -7,39 Prozent Entfernung vom GD200 (10,02 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,33 HKD auf, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Bank of East Asia-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es wurden überwiegend neutrale Diskussionen verzeichnet, während an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Bank of East Asia. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielte die Bank of East Asia in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,3 Prozent, da sie nur um -8,32 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,62 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Bank of East Asia mit einer Überperformance von 4,89 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.