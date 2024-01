Bank of East Asia Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Bank Of East Asia schüttet eine Dividendenrendite von 5,39 % aus, was 1,79 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 7,18 % ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,11, was 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bank Of East Asia ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und die Diskussionen in den sozialen Medien sich weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigt haben.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Bank Of East Asia eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.