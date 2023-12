Bank of East Asia Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Bank Of East Asia nicht wesentlich verändert. Weder eine überwiegend positive noch eine negative Tendenz konnte in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, festgestellt werden. Dementsprechend wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bank Of East Asia daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite konnte eine positive Bewertung vergeben werden. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,39 Prozent, was 1,86 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Bank Of East Asia von unseren Analysten als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 9,25 HKD derzeit -3,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,54 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bank Of East Asia bei 9,11, was über dem Branchendurchschnitt von 5,66 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.