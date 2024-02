Bank of East Asia Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Bank Of East Asia hat in den letzten Tagen einen Kurs von 9,99 HKD erreicht, was einem Plus von 8 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Kurzfristig gesehen wird die Aktie daher positiv eingeschätzt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -0,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Bank Of East Asia-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Bank Of East Asia als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bank Of East Asia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 9,35 und ein Wert für den RSI25 von 28,19, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Bank Of East Asia liegt derzeit bei 6,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,38 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.