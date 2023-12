Bank of Cyprus Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Das Anleger-Sentiment für Bank Of Cyprus war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Bank Of Cyprus-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv eingestuft, mit einem Kursziel im Mittel von 507 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 67,88 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der Bank Of Cyprus.