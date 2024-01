Bank of Cyprus Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Bank of Cyprus hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,86 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,65 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Bank of Cyprus über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Cyprus bei 2,76 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,31 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +19,93 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,99 EUR, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet hat die Bank of Cyprus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,03 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Bank of Cyprus unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.