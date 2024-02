Bank of Cyprus Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs der Bank of Cyprus hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 55,5 Prozent liegt die Bank of Cyprus um mehr als 62 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,39 Prozent verzeichnet, liegt die Bank of Cyprus mit 55,89 Prozent deutlich darüber. Diese starke Kursentwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of Cyprus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,94 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 3,34 EUR weicht somit um +13,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3,32 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank of Cyprus-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Cyprus-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (50) führen zu einer "Neutral"-Bewertung nach RSI-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Bank of Cyprus-Aktie. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Bank of Cyprus diskutiert. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".