Bank of Cyprus Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs der Bank of Cyprus verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 98,85 Prozent, was im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen einer Überperformance von 101,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 15,76 Prozent, wobei die Bank of Cyprus aktuell 83,09 Prozent über diesem Wert liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Bank of Cyprus im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 1,86 % aus, was 2,78 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die Bank of Cyprus in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien gilt die Aktie der Bank of Cyprus als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,87 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" liegt, der bei 12,06 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".