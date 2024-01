Bank of Communications H Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Bank of Communications weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,4 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,18 %. Mit nur 1,22 Prozentpunkten Differenz erhält die Bank eine "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,82 % erzielt, was 19,73 % über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10 %, und die Bank of Communications liegt aktuell 21,83 % darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage nur um +0,21 % vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,21 %, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Bank of Communications weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier der Bank of Communications damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.