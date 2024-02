Bank of Communications H Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Bank Of Communications wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,59, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 7,6 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bank Of Communications-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Bank Of Communications also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ebenfalls eine ähnliche Bewertung erzielt. In Summe wird die Bank Of Communications-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Bank Of Communications mit 8,4 % über dem Branchendurchschnitt von 7,3 %. Diese höhere Ausschüttung führt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Einschätzung für die Bank Of Communications-Aktie.