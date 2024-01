Bank of Communications H Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Bank of Communications-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, da der aktuelle Kurs von 4,81 HKD dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie war überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht neutral eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine positive Bewertung, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank of Communications-Aktie daher eine positive RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Bank of Communications mit einer Dividendenrendite von 8,94 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Diese Konstellation führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.