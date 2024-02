Bank of Communications H Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Bank Of Communications schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken eine Dividende von 8,4 % aus, was 1,08 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,32 %. Daher wird die Ausschüttung als "Gut" eingestuft.

Die Aktie von Bank Of Communications wird als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,59 insgesamt 53 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 7,58 im Segment "Handelsbanken". Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie somit die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Bank Of Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,43 Prozent erzielt, was 17,31 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -15,91 Prozent, und die Bank Of Communications liegt aktuell 18,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Bank Of Communications-Aktie war überwiegend positiv, jedoch wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben "Gut" Signale und keine "Schlecht" Signale. Somit wird die Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.