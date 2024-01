Bank of Communications Aktie: Alles nach Plan!

Die Bank Of Communications liegt mit einem aktuellen Kurs von 4,74 HKD etwa 1,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Bank Of Communications eine Rendite von 8,4 % aus, was 1,24 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 7,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. An acht Tagen überwog die positive Diskussion, an einem Tag hingegen die negative. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bank Of Communications. Aufgrund statistischer Auswertungen ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Communications liegt derzeit bei 3,71 Euro. Dies ist 34 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 5 Euro. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Gut" auf Grundlage des KGV.

Bank of Communications kaufen, halten oder verkaufen?

