Bank of CommunicationsADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Bank Of Communications hat eine Dividendenrendite von 8,4 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche hat einen Wert von 7,34 Prozent, was bedeutet, dass die Bank Of Communications-Aktie eine Differenz von +1,06 Prozent aufweist. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank Of Communications liegt bei 38,89 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 54,23, was ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Insgesamt wird die Bank Of Communications-Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Bank Of Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,43 Prozent erzielt, was 17,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Handelsbanken-Branche beträgt -15,35 Prozent, wobei die Bank Of Communications aktuell 17,78 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,77 HKD. Der letzte Schlusskurs von 4,7 HKD weicht um -1,47 Prozent ab, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,67 HKD) weicht mit +0,64 Prozent nur geringfügig ab, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank Of Communications-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.