Bank of CommunicationsADR Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Bank of Communications hat in den letzten Tagen einen Kurs von 4,74 HKD erreicht, was +1,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") weist die Bank of Communications mit einer Rendite von 11,82 Prozent eine deutlich bessere Performance auf, die um mehr als 20 Prozent über der Branchen-Rendite liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -10,21 Prozent. Auch hier übertrifft die Bank of Communications mit 22,03 Prozent die Branchen-Rendite deutlich. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz schneidet die Aktie von Bank of Communications weniger positiv ab. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als schwach und negativ bewertet, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.