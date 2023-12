Bank of CommunicationsADR Aktie: Viel Lärm um nichts?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Bank Of Communications ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bank Of Communications-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,46, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,09, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Bank Of Communications 3. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 5. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet, was eine "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion in dieser Kategorie zur Folge hat.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,2 Prozent erzielt, was 20,81 Prozent über dem Durchschnitt (-6,61 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -4,48 Prozent, wobei Bank Of Communications aktuell 18,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,81 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,68 HKD weicht somit -2,7 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,67 HKD) weist nur eine geringe Abweichung von +0,21 Prozent auf. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Bank Of Communications-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.