Bank of CommunicationsADR Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Bank of Communications-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,81 HKD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 4,82 HKD liegt, was einer Abweichung von +0,21 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,67 HKD nahe dem aktuellen Kurs (+3,21 Prozent), wodurch die Bank of Communications-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird dem Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Bank of Communications in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Durch die Analyse berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf dieser Stufe.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 3,71 und liegt somit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 5. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bank of Communications weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,36 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Bank of Communications-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.