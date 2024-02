Bank of Chongqing Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs der Bank of Chongqing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Überrendite von 21,01 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt -14,88 Prozent, wobei die Bank of Chongqing aktuell 21,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie der Bank of Chongqing als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,88 insgesamt 62 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 7,6 im Segment der Handelsbanken. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien wurde die Bank of Chongqing in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch die Anleger-Stimmung ist insgesamt als positiv einzustufen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Bank of Chongqing eine Dividendenrendite von 10,6 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 7,3 Prozent liegt. Auf dieser Basis wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" bewertet.