Bank of Chongqing Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs der Bank Of Chongqing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -10,11 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +15,47 Prozent. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,99 Prozent im letzten Jahr, und Bank Of Chongqing lag 13,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Chongqing-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bank Of Chongqing.

Die Stimmung rund um die Aktien von Bank Of Chongqing wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bank Of Chongqing derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4,3 HKD, womit der Kurs der Aktie um -7,91 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,06 HKD, was einer Abweichung von -2,46 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien. Die Aktie von Bank Of Chongqing wird sowohl hinsichtlich des Aktienkurses als auch der Stimmungslage neutral bewertet.