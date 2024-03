Bank of Chongqing Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich der Bank Of Chongqing war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" seitens der Redaktion, da sich die Anleger weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhielten.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigten keine bedeutende Tendenz in der vergangenen Monat, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte.

Die fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Chongqing mit einem Wert von 2,98 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 7,69 in der Kategorie "Handelsbanken". Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte die Bank Of Chongqing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,31 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,93 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors konnte die Bank Of Chongqing eine Überperformance von 24,43 Prozent verzeichnen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.