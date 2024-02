Bank of Chongqing Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs der Bank of Chongqing hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Bereich "Handelsbanken", die im Durchschnitt um -14,68 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +21,35 Prozent für die Bank of Chongqing. Der Finanzsektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -14,07 Prozent, wobei die Bank of Chongqing um 20,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Bank of Chongqing liegt aktuell bei 41,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, wobei die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 40). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Bank of Chongqing eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Bank of Chongqing daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Chongqing bei 2,88, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.