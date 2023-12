Bank of Chongqing Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs der Bank of Chongqing hat im letzten Jahr eine Rendite von 5,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überrendite von 13,08 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Handelsbanken" beträgt -6,89 Prozent, wobei die Bank of Chongqing aktuell um 12,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen, um die Aktie zu bewerten. Der GD200 liegt bei 4,3 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,91 HKD um -9,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4,06 HKD, was einer Abweichung von -3,69 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Bank of Chongqing eine Dividende von 10,9 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,18 % eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 3,72 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung betrachtet, um neue Einschätzungen für Aktien zu erhalten. In Bezug auf die Bank of Chongqing wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.