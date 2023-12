Bank of Chongqing Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Bank of Chongqing hat kürzlich eine Dividendenrendite von 10,9 % bekannt gegeben, was 3,72 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,18 %. Dieser mögliche Mehrgewinn hat zu einer positiven Einstufung der Aktie geführt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bank Of Chongqing mit einem aktuellen Wert von 2,69 unter dem Branchendurchschnitt von 5,56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Technisch gesehen wird die Bank Of Chongqing auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs der Aktie verläuft um -8,6 Prozent unter dem GD200 des Wertes, was diese Bewertung erklärt. Die durchschnittlichen Werte der letzten 50 Tage zeigen eine Abweichung von -3,2 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Bank Of Chongqing eine Rendite von 5,36 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies hat zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie geführt.