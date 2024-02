Bank of Chongqing Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs der Bank of Chongqing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -14,5 Prozent, wobei die Bank of Chongqing aktuell 21,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Chongqing-Aktie beträgt derzeit 7 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch für die letzten 25 Handelstage ist der RSI mit 27,96 immer noch im überverkauften Bereich, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral" erhält, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die Bank of Chongqing mit 10,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,38 Prozent, was eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie ergibt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein insgesamt positives Bild für die Bank of Chongqing-Aktie.