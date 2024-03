Bank of Chongqing Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Bank of Chongqing liegt bei 50, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,26 und deutet ebenfalls auf eine "neutralen" Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "neutral" für die Bank of Chongqing.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of Chongqing-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine Abweichung von +2,16 Prozent und führt zu einer kurzfristigen "neutralen" Bewertung. Insgesamt erhält die Bank of Chongqing damit eine "neutral" Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Chongqing 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Die Redaktion gibt daher eine "gute" Einschätzung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt und daher auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bank of Chongqing in diesem Punkt die Einstufung "neutral".