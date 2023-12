Bank of Chongqing Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Chongqing liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,69 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 3,91 HKD um 9,07 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 5,36 Prozent erzielt, was 12,47 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" übertrifft die Bank of Chongqing mit einer Rendite von 10,73 Prozent den Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Aktie daher gute Bewertungen aufgrund ihrer Performance im Vergleich zur Branche.