Bank of Chongqing Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Bank of Chongqing zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,9 HKD um -4,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum GD200 mit -9,51 Prozent jedoch als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zu sonst, was zu einem "Neutral"-Rating für die Bank of Chongqing-Aktie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von 5,36 Prozent der Bank of Chongqing im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 12 Prozent höher liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -5,08 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Bank of Chongqing mit 10,43 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Bank of Chongqing als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 55,56, was eine "Neutral"-Empfehlung für einen Zeitraum von sieben Tagen bedeutet, während der RSI25 bei 60 liegt und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.