Bank of Chongqing Aktie: Abwarten

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Laut Bank Of Chongqing haben sie eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und bewerten die Stimmung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Bank Of Chongqing eine Rendite von 6,31 Prozent erzielt, was 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite mit 16,51 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -10,21 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Bank Of Chongqing ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Chongqing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,29 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,98 HKD liegt, was einem Unterschied von -7,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bank Of Chongqing-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (46,55) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bank Of Chongqing.