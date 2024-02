Bank of China Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China Ltd.":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie der Bank of China deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Bank of China mit 8,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent in der Branche "Handelsbanken". Aufgrund dieser Zahl wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält daher eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 7,24 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 5,42 Prozent über dem aktuellen Kurs. Daher erhält die Bank of China in der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Rating.

Durch die Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) in der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bank of China auf der 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Bank of China somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.