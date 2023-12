Bank of China Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Bank of China betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 26,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,59, was bedeutet, dass die Bank of China hier weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die technische Analyse ist die Bank of China mit einem Kurs von 2,89 HKD inzwischen +2,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage sich auf -1,03 Prozent beläuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Bank of China derzeit eine Rendite von 9,37 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,23 %. Somit wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of China einen Wert von 3 auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,62. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.