Bank of China Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Bank of China wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft, da auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Bank of China als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,56 deutlich unter dem Branchen-KGV von 5,65 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bank of China-Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Die Stimmung für die Bank of China hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.