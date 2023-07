Bank of China Aktie: So geht’s nicht weiter!

Bank Of China weist am 25.07.2023, 04:44 Uhr einen Kurs von 2.79 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bank Of China hat mit einer Dividendenrendite von 9 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (6.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +2,16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank Of China-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of China-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,91 HKD. Der letzte Schlusskurs (2,73 HKD) weicht somit -6,19 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,07 Prozent), somit erhält die Bank Of China-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Bank Of China-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,53. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bank Of China zahlt die Börse 3,53 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 7,41. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.