Bank of China Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Kurs der Aktie Bank Of China steht am 18.02.2023, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 2.93 HKD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bank Of China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of China-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,83 HKD mit dem aktuellen Kurs (2,93 HKD), ergibt sich eine Abweichung von +3,53 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (2,88 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,74 Prozent Abweichung). Die Bank Of China-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Bank Of China höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 3,1 Prozentpunkte (8,92 % gegenüber 5,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bank Of China erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um -3,41 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +9,83 Prozent im Branchenvergleich für Bank Of China bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,81 Prozent im letzten Jahr. Bank Of China lag 13,23 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.