Bank of China Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Die Skala des RSI reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Bank Of China bei 71,43, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Bank Of China bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In den letzten Wochen konnte bei der Bank Of China keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Bank Of China keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Bank Of China für diese Stufe daher ein "Gut".

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,56 liegt Bank Of China unter dem Branchendurchschnitt (37 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 5,61 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs "Gut" und zwei "Schlecht" Signale, was auf der Ebene der Handelssignale zu einer "Gut" Bewertung führt. Somit wird die Bank Of China hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.