Bank of ChinaADR Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Bank of China bietet derzeit eine Dividendenrendite von 9,37 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,19 Prozent. Dies stellt eine Differenz von +2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche dar, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Bank of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,03 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -4,48 Prozent, was eine Outperformance von +17,51 Prozent für die Bank of China bedeutet. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei -6,61 Prozent, was bedeutet, dass die Bank of China um 19,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Handelsbanken) wird die Bank of China als unterbewertet angesehen, da sie aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,56 gehandelt wird, was einem Abstand von 37 Prozent zum Branchen-KGV von 5,65 entspricht. Das führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Bank of China eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Aktienkurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage keine Abweichung aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.