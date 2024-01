Bank of Chengdu Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 25,61 führt bei der Bank Of Chengdu zu einer Einstufung als "gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,73 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Bank Of Chengdu um mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von -20,16 Prozent. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -1,27 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, worunter die Rendite der Bank Of Chengdu mit 18,9 Prozent ebenfalls deutlich liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für die Bank Of Chengdu deutlich verbessert, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält die Bank Of Chengdu eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bank Of Chengdu mit -11,69 Prozent Abstand vom GD200 (12,92 CNH) ein "schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 11,54 CNH, was zu einem "neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.