Bank of Chengdu Aktie: Der Knall ist da!

Die Bank Of Chengdu wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher eine Bewertung von "Gut" zu. Allerdings wurden auch 9 negative Signale identifiziert, weshalb die Redaktion zu einer "Schlecht"-Empfehlung neigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Chengdu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,18 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 11,01 CNH um -16,46 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 12,32 CNH eine Abweichung von -10,63 Prozent auf, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Bank Of Chengdu mit -20,16 Prozent um mehr als 24 Prozent niedriger. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -1,25 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche schneidet die Bank Of Chengdu mit 18,91 Prozent deutlich schlechter ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Bank Of Chengdu für die erhöhte Diskussionsintensität und die positive Stimmungsänderung insgesamt eine Bewertung von "Gut". Somit wird die Bank Of Chengdu als "Gut"-Wert eingestuft.