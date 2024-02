China TransInfo Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der China Transinfo zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,17 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,59 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -21,2 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 10,55 CNH, was einem Abstand von -9,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV von China Transinfo bei 506,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass China Transinfo mit einer Rendite von -12,87 Prozent über der Branchenperformance liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,93 Prozent, wobei China Transinfo um 1,06 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Transinfo bei 0 Prozent, was knapp unter dem Branchendurchschnitt von 0,76 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.