Bank of Beijing Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Bank Of Beijing verzeichnet aktuell eine neutrale Bewertung gemäß der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt bei 4,59 CNH, während der Aktienkurs bei 4,65 CNH liegt, was einem Abstand von +1,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,51 CNH, was einer Differenz von +3,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über Bank Of Beijing. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank Of Beijing liegt bei 4 und wird als "Gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 41,89 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen bestätigt ebenfalls eine negative Einschätzung.

Insgesamt wird die Bank Of Beijing aufgrund der aktuellen Analyse hinsichtlich der technischen Indikatoren und des Sentiments als "Neutral" eingestuft, wobei die Stimmung der Anleger als "Schlecht" bewertet wird.