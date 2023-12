Bank of Beijing Aktie: War die Aufregung umsonst?

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Methode zur Bewertung einer Aktie ist die langfristige Analyse der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Bank of Beijing zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of Beijing-Aktie der letzten 200 Handelstage, ergibt sich ein aktueller Wert von 4,58 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,48 CNH) liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,18 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (4,54 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,32 Prozent).

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Bank of Beijing mit einer Rendite von 11,66 Prozent in den letzten 12 Monaten eine Rendite, die mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,6 Prozent, wobei auch hier die Bank of Beijing mit 13,26 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bank of Beijing wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI gibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da auch hier keine Über- oder Überverkaufssignale vorliegen. Insgesamt erhält die Bank of Beijing damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.