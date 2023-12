Bank of Beijing Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bank Of Beijing-Aktie liegt bei 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 56,25, was darauf hinweist, dass Bank Of Beijing weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier beim RSI25 als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass die Rendite der Bank Of Beijing mit 11,66 Prozent mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -2,07 Prozent, während Bank Of Beijing mit 13,73 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Bank Of Beijing auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bank Of Beijing zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Bank Of Beijing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Bank Of Beijing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,58 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,41 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bank Of Beijing also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.