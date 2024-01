Bank of Beijing Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die auf- und abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Bank Of Beijing liegt bei 4, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,89, was auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei der Bank Of Beijing wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt "schlecht"-Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich hat die Bank Of Beijing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,27 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +13,03 Prozent für die Bank Of Beijing entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hat die Bank Of Beijing mit einer Rendite von 1,51 Prozent im letzten Jahr eine deutliche Überperformance von 10,25 Prozent erzielt, was zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank Of Beijing bei 4,59 CNH angegeben, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,65 CNH und hat einen Abstand von +1,31 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei +3,1 Prozent, was ebenfalls zu einem "neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.