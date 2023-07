Bank of America zieht nach: Dividendenerhöhung angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Einige Tage nach der Konkurrenz hat nun auch die Bank of America mit einer Dividendenerhöhung auf ihren bestandenen Stresstest reagiert. Die Ausschüttung steige beginnend mit dem dritten Quartal auf 24 Cent je Aktie, teilte das Institut am Mittwoch mit. Derzeit liegt die Dividende 2 Cent niedriger.

Andere Banken hatten bereits am Freitag höhere Ausschüttungen angekündigt. Alle getesteten 23 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der US-Notenbank. Die Aufseher der Fed wollen mit dem Härtetest sicherstellen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte bei einem Finanzmarkt-Kollaps nicht abrupt ins Stocken gerät. Dafür untersucht die Notenbank, ob die Kapitalreserven reichen, um extreme Belastungen wie einen rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit oder einen rapiden Einbruch der Immobilienpreise auszuhalten. Für viele der großen Banken ist die Prüfung entscheidend, um in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen Geld an Investoren ausschütten zu können. Ab Freitag durften sie ihre Kapitalpläne veröffentlichen.

Bei der Bank of America gab es allerdings Gesprächsbedarf über deren Angaben zufolge von der Bewertung durch die Notenbank abweichenden eigenen Berechnungen. Der Dialog mit der Fed darüber gehe weiter, teilte die Bank mit. Mit Hinweis auf das Bedürfnis, die Abweichungen verstehen zu wollen, hatte Bank of America zunächst nicht wie die Konkurrenz bereits am Freitag Ausschüttungspläne vorgelegt.

Anleger blieben denn auch vorsichtig. Der Aktienkurs des Instituts legte im nachbörslichen Handel nur leicht zu./he