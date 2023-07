Bank of America steigert Gewinn dank hoher Zinsen und Handelsgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die gestiegenen Zinsen haben der Bank of America auch im zweiten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Unter dem Strich verdiente das Institut rund 7,4 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro) und damit etwa 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in Charlotte mitteilte. Damit übertraf das Geldhaus die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Handel mit Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen legte überraschend zu und machte rückläufige Erträge im Aktienhandel mehr als wett. Für die Aktie der Bank ging es im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten um knapp ein Prozent aufwärts.

Wie andere Geldhäuser profitierte die Bank of America im zweiten Quartal erneut vom starken Anstieg der Zinsen. Der Zinsüberschuss sprang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar in die Höhe, was die gesamten Erträge um 11 Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar nach oben trieb.

"Wir sehen weiterhin eine gesunde US-Wirtschaft, die allerdings langsamer wächst", sagte Bankchef Brian Moynihan. Das Institut legte 1,1 Milliarden Dollar für mögliche Kreditausfälle zurück und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor./stw/jcf/jha/