Bank of America setzt auf Netflix: NASDAQ-Titel als Favorit in den Streaming-Kriegen

Streaming-Thron erobert: Bank of America sieht Netflix als klaren Sieger der Streaming-Kriege.

Die "Streaming-Kriege" sind in vollem Gange und der Markt ist hart umkämpft. In diesem Kampf hat die Bank of America nun Netflix zum unangefochtenen Sieger gekürt und sich äußerst optimistisch zum Kurspotential des Medienkonzerns geäußert.

Als Pionier unter den Streaming-Dienstleistern stand Netflix in den letzten Jahren unter starkem Wettbewerbsdruck. Konzerne wie Apple, Disney und Amazon entwickelten weltweit ihre eigene Streaming-Services, was zu einer intensiven Wettbewerbssituation führte.

Dabei stieg auch die Konkurrenz um die begrenzte Kundschaft, da viele Familien sich nicht mehrere Streamingdienste gleichzeitig leisten können. In einigen Regionen, wie beispielsweise Lateinamerika, sind Streaming-Abos für viele Verbraucher sogar unerschwinglich.

Die wachsende Anzahl an Konkurrenten führte außerdem zu einem Anstieg der Kosten für Drehbücher und Produktionen, was sich wiederum negativ auf die Anzahl der Eigenproduktionen von Netflix auswirkt.

Doch laut der Bank of America hat Netflix diesen Wettbewerb erfolgreich für sich entschieden. Wie die US-Großbank laut "Markets Insider" erklärte, ist Netflix der "König im Streaming". Die letzten 18 Monate haben gezeigt, dass sich die Marktdynamik verändert hat und Investoren immer stärker auf Rentabilität achten.

Diese Entwicklung hat deutlich gemacht, dass Netflix die "Streaming-Kriege" gewonnen hat, so Analystin Jessica Reif Ehrlich. Sie fügt hinzu, dass dies auch eine Anerkennung dafür ist, dass nicht alle Medienunternehmen in der Lage sein werden, die globale Reichweite und den Umfang von Netflix im Streaming-Bereich zu erreichen.

Tatsächlich hat Netflix in den letzten Monaten eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet. Der Konzern gab kürzlich bekannt, dass die Zahl der aktiven Nutzer für seinen werbefinanzierten Dienst auf über 23 Millionen gestiegen ist, nach15 Millionen im November und nur 5 Millionen im Mai.

Dies könnte auch auf die Maßnahmen von Netflix gegen das weitverbreitete Passwort-Sharing zurückzuführen sein. Die Bank of America hat ihren Optimismus für Netflix auch durch die Bestätigung ihres "Buy"-Ratings zum Ausdruck gebracht. Sie hat außerdem ihr Kursziel für den Unterhaltungskonzern von ursprünglich 525 auf beeindruckende 585 US-Dollar erhöht.

Zum Vergleich: Zum Zeitpunkt des NASDAQ-Schlusses lag der Aktienkurs bei 482,95 US-Dollar.

