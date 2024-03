Bank of America ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Anlegerdiskussionen über die Bank of America in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten neun Handelssignale ermittelt werden, wobei 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale zu erkennen waren. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bank Of America bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Bank of America mit 0,66 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,46 Prozent, während die Bank of America mit 1,12 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von Analysten wird die Bank of America-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates zu Bank of America aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 36,69 USD, was einem Aufwärtspotential von 1,7 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Bank of America eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Bank of America liegt bei 2,83 Prozent, was 135,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.