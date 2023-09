Bank of America erwartet Umsatzanstieg in Q3: Prognosen, Aktienentwicklung und Investitionsmöglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

ARTIKEL:

In knapp anderthalb Monaten wird Bank of America, ein Unternehmen mit Sitz in Charlotte, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Viele Aktionäre warten gespannt auf die Ergebnisse und fragen sich, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Auch die Entwicklung der Bank of America-Aktie im Vergleich zum Vorjahr wirft Fragen auf.

Derzeit befindet sich die Bank of America-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 212,83 Mrd. EUR in der Phase der Vorbereitung auf die Veröffentlichung ihrer neuen Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht ansteigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Bank of America einen Umsatz von 22,60 Mrd. EUR; nun...