Bank of America erwartet 80% Umsatzsprung in Q4: Positive Vorhersage trotz negativem Aktientrend

Bank of America wird in 94 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Die Bank of America Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,83 Mrd. EUR.

Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen im vierten Quartal einen Umsatz von 23,17 Mrd. EUR. Für dieses Jahr wird ein Umsatzsprung um +80,43 Prozent auf 41,80 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um +61,42% auf 10,87 Mrd. EUR steigern.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg von +80,43 Prozent und einem Gewinnwachstum von +61,42 Prozent auf insgesamt 41,36 Mrd. EUR bei Bank of America.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Zahlen bleibt abzuwarten. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs der Bank of America Aktie um -8,07% gefallen.

