Bank of America: Spannung vor 3. Quartalsbilanz - Umsatz und Gewinn Prognosen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In 98 Tagen wird die Bank of America ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen präsentieren wird. Darüber hinaus interessiert, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 207,24 Mrd. EUR bleibt die Bank of America eine bedeutende Playerin auf dem Markt. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht kurz bevor und alle Augen sind darauf gerichtet. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen wird. Während der Umsatz im 3. Quartal 2022 bei 22,33 Mrd. EUR lag, prognostizieren Experten jetzt ein Plus von +6,20 Prozent auf einen Gesamtumsatz von 22,82 Mrd. EUR in diesem Quartal.

Auch beim Gewinn gibt es eine...