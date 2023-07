Bank of America: Quartalszahlen und Aktienentwicklung im Fokus - Umsatz- und Gewinnprognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In genau 79 Tagen, also in etwa elf Wochen, wird die Bank of America ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens beachtliche 232,87 Milliarden Euro. Die Vorstellung der neuen Quartalszahlen hat also durchaus Einfluss auf den Markt.

Laut aktuellen Analysen gehen Experten davon aus, dass es im vergangenen Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Bank of America einen Umsatz von 22,31 Milliarden Euro. Für das aktuelle Quartal wird jedoch ein Rückgang um voraussichtlich -3,80 Prozent auf 20,64 Milliarden Euro erwartet.

Auch der Gewinn soll sich laut Schätzungen ändern...